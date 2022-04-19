В Европарламенте призывают ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя

Организация Объединенных Наций, а также лидеры США и страны Европы должны приложить все усилия для оказания давления на РоSSию в целях обеспечения гуманитарного коридора для выхода гражданских и раненых военных из Мариуполя.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Франции Рафаель Глюксман, информирует Апостроф.

"Женщины и дети в укрытиях Мариуполя, без еды, лекарств и одежды – цели россиян. Их попросту бомбят, это мясорубка, подобна той, которую мы видели в Буче. Все усилия лидеров США и Европы должны быть сосредоточены на обеспечении гуманитарного коридора для выхода гражданских и раненых военных. Коридора на подконтрольную Украине территорию, а не РоSSии, никаких манипуляций на эту тему, чтобы эти люди попросту не были похищены", — заявил политик.

"Да, россияне уже отвергали предложения по эвакуации гражданских, но теперь должно вмешаться ООН и по крайней мере приложить все усилия, чтобы обеспечить гуманитарный коридор. Если россияне заблокируют такие попытки, они в очередной раз распишутся в собственных преступлениях против человечности и военных преступлениях. ООН и все мы должны оказать должное давление и влияние на Москву, чтобы сделать все, что можно для спасения людей в Мариуполе", — отметил французский европарламентарий.

"То, что творят россияне в Мариуполе — это позор для всего демократического мира, тысячи невинных людей убиты. И мы ничего не сделали, чтобы остановить это, прошло столько времени, а у Украины все еще нет необходимого вооружения", — подытожил Рафаэль Глюксман.

18 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выступила с требованием к военно-политическому руководству РоSSии открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя.

Отдельно, подчеркнула Верещук, Украина требует "срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.

По ее словам, отказ россии открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.


Иван Троянов, Апостроф

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