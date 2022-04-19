Зеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратуры
Президент указал, что принятый законопроект нарушает Конституцию, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на
По словам авторов закона, целью закона является усовершенствование деятельности прокуратуры в условиях войны, а восстановление военной прокуратуры должно "обеспечить социальную защиту граждан Украины, которые находятся на службе в Вооруженных Силах Украины".
Однако президент Зеленский в своих предложениях заявил, что принятый депутатами законопроект не согласуется с концептуальными основами деятельности и функциями прокуратуры, определенными Конституцией.
В частности, не допустимо делегирование функций прокурора другим органам власти, как это предусмотрено в законопроекте №7058.
«Законом не учтен основополагающий принцип разделения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную и задачи, возложенные Конституцией за Вооруженные силы Украины, природу и сущность военной службы», - подчеркнул президент.
Напомним, деятельность военных прокуратур была упразднена в 2019 году в рамках реформы прокуратуры. Реформа военной прокуратуры предполагала вывод ее из структуры Минобороны и передачу в Генпрокуратуру в виде Главной специализированной прокуратуры.