Зеленский ветировал закон о возобновлении военной прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о возобновлении деятельности военных прокуроров , который должны бы были обеспечить деятельность прокуратуры в зоне боевых действий, который был зарегистрирован в парламенте еще до роSSийского вторжения и принят Верховной Радой 1 апреля.

По словам авторов закона, целью закона является усовершенствование деятельности прокуратуры в условиях войны, а восстановление военной прокуратуры должно "обеспечить социальную защиту граждан Украины, которые находятся на службе в Вооруженных Силах Украины".

Однако президент Зеленский в своих предложениях заявил, что принятый депутатами законопроект не согласуется с концептуальными основами деятельности и функциями прокуратуры, определенными Конституцией.

В частности, не допустимо делегирование функций прокурора другим органам власти, как это предусмотрено в законопроекте №7058.

«Законом не учтен основополагающий принцип разделения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную и задачи, возложенные Конституцией за Вооруженные силы Украины, природу и сущность военной службы», - подчеркнул президент.

Напомним, деятельность военных прокуратур была упразднена в 2019 году в рамках реформы прокуратуры. Реформа военной прокуратуры предполагала вывод ее из структуры Минобороны и передачу в Генпрокуратуру в виде Главной специализированной прокуратуры.