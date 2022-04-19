"Полное уничтожение противника": Арестович рассказал о следующем этапе войны

Следующий этап войны может происходить по трем сценариям.

В Украине сейчас началась вторая фаза войны, от которой будет зависеть третья. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Это вторая фаза войны, она определит третью фазу, которая может идти по трем сценариям. Первое-россияне будут пытаться стоять на месте, израсходовав все свои оперативные резервы, а это последние их оперативные резервы, которые там сейчас есть, вести тактические действия по удержанию территории. Второе-они могут убраться с нашей территории. А третье - они могут снова перейти к мирным переговорам", - заявил он.

При этом Арестович напомнил заявление президента Зеленского, что в случае уничтожения оккупантами Мариуполя, мирных переговоров не будет.

"А тогда наше главное направление действий будет - полное уничтожение противника, опираясь на западную помощь и на то, что россиянам помощи брать негде», - отметил советник главы ОП.