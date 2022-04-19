На Донбассе "накормили свинцом" наемников из Ливии: подробности и фото

РоSSийские оккупанты бросают в бой против украинцев наемников из стран Ближнего Востока - Сирии и Ливии, однако те находят свою смерть на нашей земле, информирует Апостроф .

Об этом сообщил на своей странице в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Еще в конце марта командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар посетил Москву, где договорился с Путиным об участии ливийских наемников в войне РоSSии против Украины.

Этих наемников бросили на Донбасс, в район населенного пункта Попасная Луганской области, где они были ликвидированы Вооруженными силами Украины.

Осторожно!!! Кадры содержат элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!!!

У убитых наемников нашли денежные сбережения в рублях и долларах, а также в валюте Ливии и Центральноафриканской Республики.





"Переброска военных наемников, вероятно, была произведена за счет частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер"), самолетами Воздушно-космических сил РоSSийской Федерации", - заявил Штефан.

Он добавил, что наемники не сумели прижиться в Украине без аклиматизации и надлежащей вакцинации.