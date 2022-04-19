Нидерланды будут поставлять Украине тяжелую технику, в том числе бронетехнику – премьер-министр Марк Рютте

Марк Рютте провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует ZN.ua.

Нидерланды будут поставлять Украине тяжелую технику, в том числе бронетехнику – премьер-министр Марк Рютте
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Нидерланды приняли решение поставлять Украине тяжелую технику, включая бронетехнику. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны Кайса Оллонгрен и я согласились, что РоSSия начинает новое наступление. Нидерланды будут отправлять в Украину более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники», – говорится в сообщении.

?: В звонке с @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as РоSSия begins a renewed offensive. ?? will be sending heavier materiel to ??, including armoured vehicles. Along with allies, мы смотрим в supplying additional heavy materiel.

— Mark Rutte (@MinPres) 19 апреля 2022

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