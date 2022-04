Нидерланды будут поставлять Украине тяжелую технику, в том числе бронетехнику – премьер-министр Марк Рютте

Нидерланды приняли решение поставлять Украине тяжелую технику, включая бронетехнику. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны Кайса Оллонгрен и я согласились, что РоSSия начинает новое наступление. Нидерланды будут отправлять в Украину более тяжелую технику, включая бронетехнику. Вместе с союзниками мы рассматриваем возможность поставки дополнительной тяжелой техники», – говорится в сообщении.