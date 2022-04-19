Руководители громад Херсона требуют изменить правовой статус региона

Местные чиновники не понимают, при каких условиях их деятельность может трактоваться как сотрудничество с оккупантами, информирует ZN.ua.

Руководители громад Херсона требуют изменить правовой статус региона
© Скриншот ZN.UA

Несмотря на фактическую оккупацию Россией территорий Украины, украинские власти до сих пор не определили правовой режим для регионов, которые де-юре до сих пор считаются свободными. В частности, это создает вопрос как у тамошнего населения, так и у законных представителей украинской власти, как именно им действовать в случае создания роSSийских администраций.

В каком случае деятельность работников исполкомов и бюджетной сферы будет квалифицироваться как коллаборационизм на полностью контролируемой роSSийскими военными территории, спрашивает в своей статье для ZN.UA "Как РоSSия обустраивается на оккупированном юге" Валентина Самар.

«Президент в интервью украинским онлайн-изданиям заверил, что механизм финансирования правительством оккупированных громад и их жителей разработан правительством, но не доведен до людей, обещал, что в понедельник-вторник (т.е. не далее как сегодня) премьер Шмигаль должен предоставить все необходимые разъяснения. Так что ждем», - отмечает она.

В уголовных производствах по военным преступлениям фигурируют только украинцы, которые пошли на сотрудничество с врагом. Особо отличились члены партий «Оппозиционный блок» и ОПЗЖ, актив общественных организаций Виктора Медведчука и Ильи Кивы, бывшие депутаты с коррупционным шлейфом, неудачники и политические маргиналы.

«Многие старосты и депутаты сотрудничают исподтишка, боясь, с одной стороны, оккупантов, с другой — народного осуждения и ответственности. Но если дойдет до «референдума», придется определяться», – указывает ситуацию Самар.

Она указывает, что за неимением коллаборантов роSSийским оккупантам даже пришлось привлекать «кадры» оккупированного Крыма, ОРДЛО и самой РоSSии.


Ирина Знась, ZN.ua

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