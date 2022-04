Йозвяк рассказал, когда ЕС представит шестой пакет санкций

Журналист издания "Радио свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Евросоюз на следующей неделе представит шестой пакет антироSSийских санкций. Об этом он написал на своей странице в Твиттере .

"Шестой пакет санкций ЕС в отношении РоSSии, вероятно, будет представлен на следующей неделе", - отметил он.

Ожидается, что в этом пакете речь будет идти об эмбарго на роSSийскую нефть.