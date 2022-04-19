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2022-04-19
Йозвяк рассказал, когда ЕС представит шестой пакет санкций
Ожидается, что там речь пойдет об эмбарго на нефть.
Журналист издания "Радио свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что Евросоюз на следующей неделе представит шестой пакет антироSSийских санкций. Об этом он написал на своей
"Шестой пакет санкций ЕС в отношении РоSSии, вероятно, будет представлен на следующей неделе", - отметил он.
Ожидается, что в этом пакете речь будет идти об эмбарго на роSSийскую нефть.
the EU's 6th sanctions package on— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak)
#Russiais likely to be presented next week. #Ukraine 19 апреля 2022
Виктория Хмилевская, ZN.ua