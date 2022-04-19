Домой возвращаются сразу 76 человек: проведен еще один успешный обмен пленными

роSSийские оккупанты, вторжение РФ

Среди освобожденных есть также офицеры, мирные жители и много военнослужащих.

Сегодня, 19-го апреля, стало известно, что между Украиной и россией состоялся пятый обмен военнопленными. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Телеграм-канале.

Теперь домой возвращаются 60 военнослужащих, из них 10 офицеров и 16 гражданских.

Во время первого обмена 24-го марта домой смогли вернуться 10 украинских военных. Кроме того, в результате этого обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна «Сапфир», которых тоже взяли в плен россияне, когда те пытались забрать украинских военных со Змеиного.

оккупант, война с россией, вторжение

Мы также писали, в россии провалился набор контрактников Западного военного округа. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк. С начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 56 воинских частях Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, причем 23 из них сразу написали рапорты на увольнение.

"Среди всех воинских частей Западного военного округа комплектовать личным составом тяжелее всего мотострелковые и танковые части", – пишет Цимбалюк.


Дарина Силина, politeka.net

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