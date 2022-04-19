РоSSийские оккупанты принудительно мобилизуют жителей Изюма в Харьковской области — Денисова

Военные РФ начали принудительную мобилизацию местных жителей временно захваченного города Изюм в Харьковской области для участия в войне против Украины. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook .

“В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета”, — заявила Денисова.

По ее словам, враг пытается вовлечь в боевые действия жителей временно захваченных территорий из-за нехватки человеческих ресурсов.

Обмудсмен отметила, что роSSийские военные "врываются в дома жителей Изюма — ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов", а также начали агитировать мужчин вступать в "народную милицию".

Кроме этого, о попытках проведения россиянами мобилизации в Изюме рассказал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, пишет Радио Свобода .

“Враг предлагает мобилизоваться местному населению в Изюме и стать в ряды вооруженных сил РФ . Люди, мягко говоря, с изумлением воспринимают это предложение”, — сказал Синегубов.

Однако, по данным Харьковской ОВД, предложение никто не поддержал и никто не согласился присоединиться к войне против Украины.