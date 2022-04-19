The Telegraph: Украина делает с Путиным то, что Европа не отважилась сделать с Гитлером

РоSSийское вторжение в Украину напоминает об ужасах 1930-1940-х годов, но также и разрушает многие мифы о тех временах, информирует ZN.ua.

Могучая РоSSия с численным преимуществом, лучшим вооружением и большей экономической силой не смогла не просто победить, но и хоть что-то получить за 7 недель вторжения в Украину.

Но в 1940-х годах всего за 5 недель Германия смогла оккупировать большую часть Западной Европы, разбить Францию и заставить хорошо вооруженную армию Великобритании бежать. Складывалось впечатление, что немецкая армия – самая сильная в Европе. В то же время появился новый способ вести бой – так называемый «блицкриг». Считалось, что Германия обладала технологическим и численным преимуществом. Но это был миф.

Немецкая армия отчаянно импровизировала из-за оправданного ощущения неполноценности: военные отдавали себе отчет, что Великобритания и Франция победят в долговременной войне. Немцы прибегали к методам, знакомым им с 1918 года. Но почему же тогда они побеждали, а армия РоSSии терпит неудачу? Об этом на страницах The Telegraph пишет профессор истории Кембриджского университета Роберт Томбс.

Во время Второй мировой войны каждая страна в Европе была разделена. Везде были политические фракции, выступавшие против войны. Ими руководил страх, а иногда и пассивное восхищение фашизмом как более приемлемой альтернативой коммунизму. С наступлением Германии антивоенные группы, порой объединявшие левых и правых, мечтали захватить власть и стать «коллаборантами», помогая немецкой армии закрепить завоевания. Сегодня, как тревожное эхо 1930-х годов, очень похожие голоса правых и левых радикалов обвиняют в начале войны Запад и даже вспоминают Британскую Империю, чтобы якобы доказать, что западный мир ничем не лучше Владимира Путина. Сейчас, как и тогда, их цель – деморализовать и расколоть общественное мнение ради собственных корыстных мотивов. До сих пор такие голоса не имели успеха. И если сравнивать с катастрофическими 1930-ми годами, современные демократии консолидированы и решительны.


Лесь Димань, ZN.ua

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