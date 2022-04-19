Мариуполь становится "вторым Алеппо": фотогалерея

Редакция ZN.UA сравнила две трагедии.

Мариуполь становится

Масштаб разрушений в украинском Мариуполе сравним с катастрофой в сирийском Алеппо. Об этом 26 марта заявил президент Владимир Зеленский.

В 2011 году роSSийские захватчики начали уничтожать Алеппо в Сирии. Город подвергся жестокой бомбардировке, против людей применили химическое оружие. Война превратила Алеппо в руины и братские могилы. Для многих бомбардировка украинского Мариуполя стала повторением Алеппо. Редакция ZN.UA сравнила эти трагедии.

Человеческие потери

По различным подсчётам, в ходе боёв за Алеппо погибли от 21 452 до 31 277 человек. По данным мониторинговой организации SNHR свыше 600 гражданских было убито в результате роSSийских бомбардировок Алеппо.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, количество погибших мирных жителей в осажденном городе превысило 10 тысяч человек. По его словам, это число будет расти и может превысить 20 тысяч, так как роSSийские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, а тела мирных жителей «ковром лежат на улицах». В городе нет продуктов, воды, лекарства. При этом роSSийская армия не пропускает в город гуманитарную помощь.

Разрушения

Результатом боевых действий, диверсий и терактов в Алеппо стали серьёзные разрушения в городе. Исторический центр, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил серьёзные повреждения. Согласно оценке Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций из 210 объектов всемирного наследия 22 были разрушены полностью, а 48 получили серьезные повреждения. Около 70-80 % разрушений приходится на восточную часть города, которая длительное время удерживалась повстанцами и подвергалась бомбардировкам правительственных и роSSийских войск.

В результате вторжения рф в Мариуполе были разрушены 80-90% всех зданий. Уничтожены все заводы. Также оккупанты разрушили мариупольский драмтеатр.

Удары по архитектурным объектам

В конце февраля 2013 года были подорвана стена и минарет Великой мечети в Алеппо — памятника средневековой архитектуры. Согласно сирийским и роSSийским правительственным СМИ, мечеть подорвали повстанцы с целью выйти из окружения. Согласно иным источникам, мечеть была разрушена при наступлении правительственных войск, подвергших её артиллерийскому и танковому огню.

16 марта 2022 года роSSийские оккупанты нанесли авиационный удар по Донецкому драматическому театру в Мариуполе, который использовался как бомбоубежище во время блокады Мариуполя. В нем скрывалось по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей. за дни до 16 марта.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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