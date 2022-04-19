Стол переговоров или поле боя: Кулеба рассказал, от чего будет зависеть окончание войны

Его слова являются очередным подтверждением тезиса, что битва за Донбасс – решающая, информирует ZN.ua.

Стол переговоров или поле боя: Кулеба рассказал, от чего будет зависеть окончание войны
© Офис президента

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конец войны будет зависеть не от переговоров. Во время интервью France24 он рассказал, что определяющая ситуация там, где идут главные бои. Очевидно, сегодня это Донбасс и часть юга.

Более того, по словам главы МИД, вопросы окончания войны и не собирались решать путем переговоров.

"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", — сказал Кулеба.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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