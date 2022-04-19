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2022-04-19
Стол переговоров или поле боя: Кулеба рассказал, от чего будет зависеть окончание войны
Его слова являются очередным подтверждением тезиса, что битва за Донбасс – решающая, информирует
© Офис президента
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конец войны будет зависеть не от переговоров. Во время интервью
Более того, по словам главы МИД, вопросы окончания войны и не собирались решать путем переговоров.
"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", — сказал Кулеба.
Виктория Хмилевская, ZN.ua