Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова из систем залпового огня: трое погибших и 16 раненых

Интенсивность обстрелов в Харькове возросла.

Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова из систем залпового огня: трое погибших и 16 раненых
© Гюндуз Мамедов / Twitter

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ продолжают обстреливать жилые районы Харькова и используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

Речь идет о Киевском и Индустриальном районах.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Наши бригады экстренной медицинской помощи героически работают в усиленном режиме. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - отметил Синегбов в Telegram.

По его словам, интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась.

"Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно! Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позже", - подчеркнул глава ОВА.


Анна Конюченко, ZN.ua

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