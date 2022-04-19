Оккупанты обстреливают жилые районы Харькова из систем залпового огня: трое погибших и 16 раненых

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что войска РФ продолжают обстреливать жилые районы Харькова и используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

Речь идет о Киевском и Индустриальном районах.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Наши бригады экстренной медицинской помощи героически работают в усиленном режиме. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", - отметил Синегбов в Telegram.

По его словам, интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась.

"Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно! Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим позже", - подчеркнул глава ОВА.