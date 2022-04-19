"На моих глазах рождается великая страна": роSSийский писатель озадачил соотечественников словами об Украине

"На моих глазах рождается великая страна": роSSийский писатель озадачил соотечественников словами об Украине

Русский писатель Дмитрий Быков рассказал о том, как рождается сильная страна – Украина.

Известный московский писатель Дмитрий Быков в новом видео для ютуб-канала роSSийского оппозиционера Ходоровского рассказал, что на его глазах рождается великая страна, и это не россия. По словам писателя, в Украине 30 лет независимости строили большое государство, пока в россии использовал это время для "ресентимента".

"На моих глазах рождается великая страна, и это не россия. Мне мучительно обидно, с одной стороны, а с другой – я страшно ими горд. Они так использовали свои 30 лет независимости... Совсем не так как мы: мы их использовали для ресентимента, а они – для формирования великой страны", - сказал Дмитрий Быков в ролике.

По словам Дмитрия, все становится ясно. Он в нескольких словах сказал то, что видит, и он явно прав. То, что Украина сильная и великая страна – это правда. После того, как кровавая война между россией и Украиной закончится, весь мир увидит невероятную и процветающая страну – Украину.


Галина Струс, politeka.net

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