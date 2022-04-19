Лавров заявил о начале нового этапа войны в Украине

Войска РФ, которые в феврале начали полномасштабное вторжение в Украину, перешли к новому этапу своей так называемой "специальной военной операции". Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил о начале нового этапа войны в Украине

Он заявил, что теперь роSSийские оккупанты планируют полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Это якобы и является новым этапом войны, развязанной по приказу Владимира Путина.

РоSSийские оккупанты перед началом нового этапа вторжения в Украину сконцентрировали на Донбассе большое количество войск. Так, по данным Министерства обороны США, сейчас на временно оккупированной территории Донбасса, Луганщины и юго-востока Украине сосредоточено около 76 батальонных тактических групп оккупантов.

Лавров заявил о начале нового этапа войны в Украине

Напомним, в конце марта роSSийские оккупанты были вынуждены полностью вывести свои войска из трех областей – Киевской Черниговской и Сумской. Часть этих войск перебросили на Донбасс.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у оккупантов практически нет шансов на захват Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что в Черном море затонул роSSийский крейсер "Москва", пораженный бойцами ВСУ (отработал противокорабельный комплекс "Нептун").


Максимов Віталій, Тудей

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