«Только отстроить жилье – не выход, нужны рабочие места» - Безгин

По какому принципу сейчас выделяют средства для восстановления разрушенных громад, информирует ZN.ua.

«Только отстроить жилье – не выход, нужны рабочие места» - Безгин
© КГГА, Алексей Самсонов

Первый транш денег из бюджета на восстановление разрушенного роSSийскими захватчиками будут направлены на восстановление критической инфраструктуры, как электросетей, водоснабжения и подачи газа, чтобы люди могли вернуться хотя бы в уцелевшее жилье, рассказал в интервью Ирины Федорив для ZN.UA глава подкомитета Верховной Рады по вопросам админтерустроя Виталий Безгин.

«Недавно был выделен первый миллиард из бюджета. Это точно небольшие средства, учитывая масштабы разрушений. Контролируют использование средств военные администрации. В настоящее время это ключевая структура на территории каждой области и района. Если говорить о таких громадах, как Буча, Гостомель, Ирпень, то там все бремя восстановления должно брать на себя государство», - рассказал он о деталях финансирования, и подчеркнул, что конечную сумму ущерба для инфраструктуры до конца войны оценить невозможно.

Сейчас ключевым коммуникатором во всем, в том числе и в распределении средств на восстановление, выступают военные администрации, владеющие информацией о происходящем на их территории. Однако для решения неотложных или критических вопросов могут приобщаться и органы государственной власти, в том числе депутаты.

При этом, по словам Безгина, просто построить в перспективе жилье – не выход, потому что рядом должна быть и база для рабочих мест.

«В отсутствие этих вещей отстроенные коробки рискуют превратиться в гетто. К примеру, на прошлой неделе мы посетили Тростянецкую громаду. По моей субъективной оценке, эту громаду вполне реалистично восстановить и вернуть в нормальную жизнь менее чем за год, но все упирается в перезапуск производств. Некоторые из них на территории громады существенно повреждены», - отметил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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