Зеленский внес в Раду законопроект о продолжении действия военного положения

Текста документа на сайте парламента пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о продлении действия военного положения. Документ зарегистрирован под №7300, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Текста документа на сайте парламента пока нет. Отмечается только, что законопроект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Как известно, военное положение в Украине было введено утром 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного роSSийского вторжения. "За" проголосовали 300 народных депутатов.

После этого Рада продлила военное положение еще на 30 дней.

Согласно закону о военном положении, на территории страны может быть введена обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным изменять место жительства.