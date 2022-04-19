Возвращение Шойгу 2.0: глава минобороны РФ появился в информпространстве, традиционно солгав о войне в Украине
Неудивительно, что звучали и обвинения в сторону США и Запада. Это обязательная часть любых публичных заявлений представителей путинского режима, информирует
Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу впервые за последние три недели выступил в ведомстве, хотя еще несколько дней назад роSSийский бизнесмен Леонид Невзлин заявил, что у чиновника инфаркт. Однако сегодня, по данным
Также он обвинил США и Запад в том, что эти страны пытаются затянуть ход войны. Однако на самом деле все цивилизованные государства мира каждый раз призывают Москву прекратить боевые действия хотя бы для того, чтобы вывести раненых и гражданских из тех городов, где гуманитарная катастрофа – прежде всего из Мариуполя. Но Кремль не согласен.
"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", — заявил Шойгу.