Возвращение Шойгу 2.0: глава минобороны РФ появился в информпространстве, традиционно солгав о войне в Украине

Неудивительно, что звучали и обвинения в сторону США и Запада. Это обязательная часть любых публичных заявлений представителей путинского режима, информирует ZN.ua.

Возвращение Шойгу 2.0: глава минобороны РФ появился в информпространстве, традиционно солгав о войне в Украине
© kremlin.ru

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу впервые за последние три недели выступил в ведомстве, хотя еще несколько дней назад роSSийский бизнесмен Леонид Невзлин заявил, что у чиновника инфаркт. Однако сегодня, по данным роSSийской службы ВВС, министр отметил, что РФ "последовательно выполняет план освобождения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". О большом количестве "200-х" среди личного состава армии РФ - ни слова."

Также он обвинил США и Запад в том, что эти страны пытаются затянуть ход войны. Однако на самом деле все цивилизованные государства мира каждый раз призывают Москву прекратить боевые действия хотя бы для того, чтобы вывести раненых и гражданских из тех городов, где гуманитарная катастрофа – прежде всего из Мариуполя. Но Кремль не согласен.

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", — заявил Шойгу.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизацииВ Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизации
Думала - буряк, оказалось - бурят: в Украине бабушка откопала жуткую находкуДумала - буряк, оказалось - бурят: в Украине бабушка откопала жуткую находку
Пентагон: в Украине находится 76 роSSийских БТГПентагон: в Украине находится 76 роSSийских БТГ
Украине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны ЯпонииУкраине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны Японии
Гизо Углава приступил к исполнению обязанностей директора НАБУГизо Углава приступил к исполнению обязанностей директора НАБУ
РоSSия учится на своих ошибках на севере Украины — минобороны СШАРоSSия учится на своих ошибках на севере Украины — минобороны США
Италия приняла решение передать Украине оружиеИталия приняла решение передать Украине оружие
Энергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в УкраинеЭнергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в Украине
Ле Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с КитаемЛе Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем
The Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с РоссиейThe Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с Россией
Последние новости
Подгружаем последние новости