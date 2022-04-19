Путин готовит сценарий эскалации: роSSийский политик про два варианта, как избежать этого развития событий

Остановить ситуацию можно, только если у россиян лопнет терпение или будет найден виноватый в поражении РФ в Украине, информирует ZN.ua.

Путин готовит сценарий эскалации: роSSийский политик про два варианта, как избежать этого развития событий
© pixabay/stux

Путин загнан в тупик и не имеет вариантов выхода из него, поэтому будет эскалировать ситуацию до тех пор, пока большие проблемы не затмят предыдущие. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" роSSийский политический и общественный деятель Максим Кац.

"Путин находится в достаточно безвыходном положении. Он начал войну без всякой цели и совершенным образом ее проигрывает. Сейчас очевидно, что военными способами невозможно добиться чего-нибудь, не то, чтобы похожего на победу, а даже нейтрального исхода, который позволит сохранить лицо. Поэтому Путин будет эскалировать ситуацию до тех пор, пока большие проблемы не затмят предыдущие. Это стандартный его способ действия", - сказал Кац.

Политик подчеркнул, что Путин известен решением проблем через создание еще больших проблем.

"А куда сейчас можно устроить эскалацию? Армии у него нет, она не может решать никакие боевые задачи, не то чтобы НАТО, она даже в Украине не может решить никакие боевые задачи. У него есть только ядерные ракеты. И да, можно ожидать, что он их применит"- считает представитель роSSийского политикума.

По его словам, к такому варианту развития событий может также подтолкнуть двоякая позиция Запада.

"Насчет реакции Запада, сейчас западная реакция артикулируется как жесткая. Но в реальности они по миллиарду в день платят Путину за энергоносители. Сейчас все говорят про крейсер (уничтоженный украинскими ракетами крейсер Москва, - ред.). Это большая тактическая победа Украины. Но стоимость его составляет около 750 млн долларов. Это один день поступления денег из Европы в РоSSию. Будет ли Запад продолжать покупать нефть (у РоSSии, - ред.) после ядерного удара? Я не знаю, может и будет", - считает он.

Против варианта ядерной эскалации, по мнению Максима Каца, играют непонятные последствия применения ядерного оружия.

"Непонятно, что это даст. Применение ядерного оружия может быть с планом, что Украина немедленно капитулирует, как это произошло с Японией во время второй мировой войны. Но от тактического ядерного оружия, примененного на поле боя, Украина не капитулирует. Поэтому не понятно до конца, что это за план такой", - считает Максим Кац.

Однако вести войну во всех других вариациях, по мнению политика, РоSSия в состоянии десятилетиями.

"Если говорить о возвращении к какой-то нормальной жизни в РоSSии, чтобы россияне жили, как на довоенном уровне, то этого не будет. Они будут жить хуже. Но если говорить о возможности продолжать войну, то это будет бесконечно продолжаться. Даже если введут газовое эмбарго, даже если вообще не будет денег, взрывчатку сделать - дело не хитрое. С этим справляются даже какие-то полутеррористические государства. Поэтому, чтобы поддерживать войну, РоSSия будет справляться с этим очень долго, какие бы санкции не ввели. Системы "Град" буду стрелять по Украине еще лет 10 или 15, совершенно спокойно. Вопрос в том, насколько готово будет роSSийское общество все это терпеть", - подчеркнул он.

По словам политика, устранить диктатора будет возможно, только если у россиян лопнет терпение из-за ухудшающегося качества жизни, а прекратить войну - если будет найден виноватый в поражении Путина в Украине.

На его взгляд, западные санкции могут оказаться эффективным рычагом влияния на то, чтобы у роSSийского общества лопнуло терпение.

"Только тогда роSSийское общество перейдет из индифферентного состояния в состояние, что это нужно прекращать. Как это было с войной во Вьетнаме, войной в Афганистане, с Чечней. РоSSийское общество может, и наверняка изменит свое отношение к этой войне. Люди не готовы будут платить своим личным благосостоянием за то, чтобы стрелять в украинские города из артиллерии. Сейчас же они готовы на это закрывать глаза", - сказал Кац.

Однако, что касается санкций против Путина, считает Кац, диктатор находится в таком тупиковом положении, что вряд ли является чувствительным к дополнительным финансовым неприятностям.

"Внесение в санкционные списки? Какие уже только ярлыки не прикрепили, все дела (с ним, - ред.) прекратили. Не думаю, что один какой-то ярлык как-то сильно изменит ситуацию и как-то повлияет на Путина", - отметил он.

По словам политика, роSSийский диктатор нуждается в таком варианте развития события, когда кто-то должен оказаться виноват, что роSSийская армия проиграла войну в Украине.

"Он думает про себя лично. Он хочет остаться у власти со своим окружением. Какие ходы он может принять сейчас? У него нет понятного выхода, чтобы сохранить лицо. И никто его не может ему предложить. А он не может выйти и сказать: "Извините, виноват, ошибочка вышла, войска выводим, живем как раньше". Победы он добиться не может, мир с ним никто заключать не собирается. И запроса на это нет, и даже согласия на это в украинском обществе нет", - подчеркнул Кац.

Напомним, 18 апреля глава Центрального банка РоSSийской Федерации Эльвира Набиуллина заявила о существенных экономических проблемах в РоSSийской Федерации во втором-третьем квартале этого года. Это было первое крупное заявление Набиуллиной с момента вторжения РоSSии в Украину.

А роSSийский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что в РоSSии есть силы, которые способны свергнуть Путина. Но в то же время они очевидно ожидают момент, когда люди начнут ненавидеть Путина из-за последствий санкций.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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