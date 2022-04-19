ВСУ освободили от захватчиков 919 сел и городков, разминировали 70 населенных пунктов, - Тимошенко

В 192 населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы.

ВСУ освободили от захватчиков 919 сел и городков, разминировали 70 населенных пунктов, - Тимошенко
Фото: скріншот

Украинские бойцы освободили от оккупантов 919 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей расположено более 11 тысяч населенных пунктов. Более 3 тысячи из них находились или находятся под оккупацией. В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления", - отметил Тимошенко.

По его словам, в 192 населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы, а в 70 специалисты завершили разминирование территорий.

Напомним, в Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновила.

В МВД сообщили, что за сутки пиротехники обнаружили более полутора тысяч опасных предметов и обследовали почти 512 га украинских территорий.

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