ВСУ освободили от захватчиков 919 сел и городков, разминировали 70 населенных пунктов, - Тимошенко

Украинские бойцы освободили от оккупантов 919 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На деоккупированных территориях Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей расположено более 11 тысяч населенных пунктов. Более 3 тысячи из них находились или находятся под оккупацией. В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активировали работу органов местного самоуправления", - отметил Тимошенко.

По его словам, в 192 населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы, а в 70 специалисты завершили разминирование территорий.

Напомним, в Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновила.