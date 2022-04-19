Украинские военные уничтожили склад боеприпасов роSSийских оккупантов

РоSSийские захватчики пытались замаскировать боекомплект, спрятав его в лесу

Военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский состав боеприпасов на фронте. Об этом 10-я ОГШБ сообщила во вторник, 19 апреля, на своей странице в Facebook.

"Вот такой современный вид уничтоженного роSSийского состава боеприпасов на нашей территории. Это работа артиллерии Эдельвейсов. Праздничный пикник к Пасхе удался на славу! Самое вкусное уже поджаренное и... уничтоженное!", – написали военные, опубликовав видео.

В сообщении не уточнили, где именно это произошло. Но на видео видно, что свой полевой склад боеприпасов оккупанты обустроили в лесу, вероятно, для маскировки. Украинские военные на этот счет написали: “Операция из "маскировки" от незваных гостей провалилась, не начавшись. Лузеры – они в крови лузеры. Кадры, которые по-настоящему вдохновляют!”.

К слову, 10-я отдельная горно-штурмовая бригада была создана 1 октября 2015 в Белой Церкви Киевской области. Сейчас базируется в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Начиная с мая 2016 года, бригада выполняла боевые задания в составе различных подразделений ООС на востоке Украины.


Юлія Лавришин, ZN.ua

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