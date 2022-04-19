Картины, яйца Фаберже, золотые статуэтки, оружие: полиция провела обыски в домах Медведчука

Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о наложении ареста.

Картины, яйца Фаберже, золотые статуэтки, оружие: полиция провела обыски в домах Медведчука
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Фото: Фокус

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины 18 апреля провел обыски в домах нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что конечным бенефициаром этих активов является супруга Медведчука Оксана Марченко.

"Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже", - говорится в сообщении.

Стоимость выявленного имущества устанавливается. Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о наложении ареста.

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА. Средства, полученные от их реализации, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной Россией инфраструктуры.

Ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, произведения искусства и транспортные средства.

Напомним, СБУ сообщила, что задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем в Москву. СБУ задержала его по дороге – на выезде из Киевской области.

Суд Львова отправил его под арест без альтернативы залогу. Медведчук подозревается в государственной измене. Он находился под домашним арестом, а 27 февраля скрылся.

Сейчас Медведчук предлагает обменять его на защитников и жителей оккупированного россиянами Мариуполя.

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