Картины, яйца Фаберже, золотые статуэтки, оружие: полиция провела обыски в домах Медведчука
Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о наложении ареста.
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины 18 апреля провел обыски в домах нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что конечным бенефициаром этих активов является супруга Медведчука Оксана Марченко.
"Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже", - говорится в сообщении.
Стоимость выявленного имущества устанавливается. Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о наложении ареста.
В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА. Средства, полученные от их реализации, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной Россией инфраструктуры.
Ранее по этому делу уже были арестованы три квартиры, два имущественных комплекса, один дом, офисное помещение, ценные предметы, произведения искусства и транспортные средства.
Напомним, СБУ сообщила, что задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал, что ФСБ РФ пыталась вывезти Медведчука сначала в Приднестровье, а затем в Москву. СБУ задержала его по дороге – на выезде из Киевской области.
Суд Львова отправил его под арест без альтернативы залогу. Медведчук подозревается в государственной измене. Он находился под домашним арестом, а 27 февраля скрылся.
Сейчас Медведчук предлагает обменять его на защитников и жителей оккупированного россиянами Мариуполя.