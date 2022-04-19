РоSSия хочет сравнить с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, - СБУ

Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города.

РоSSия, несмотря на значительное преимущество в количестве войск, не может взять Мариуполь. Поэтому хочет сравнять с землей завод "Азовсталь", где держат оборону украинские бойцы, сбросив с воздуха 3-тонные "сюрпризы".

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, перехватившая телефонный разговор россиян.

"Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города", - отметили в СБУ .

"Ждем тут "сюрпризы" от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", - говорит жене ростовский командир взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от "Азовстали".

На вопрос о судьбе мирного населения захватчик отвечает: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...".

"Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!", - подчеркнули в СБУ .

Напомним, по информации полиции, в Мариуполе на "Азовстале" прячутся сотни гражданских, в том числе женщины и дети. Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам организовать эвакуацию из города для гражданских и раненых и погибших бойцов.