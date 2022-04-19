РоSSия хочет сравнить с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, - СБУ

Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города.

РоSSия хочет сравнить с землей "Азовсталь", где держат оборону защитники Мариуполя, - СБУ
Фото: УНІАН

РоSSия, несмотря на значительное преимущество в количестве войск, не может взять Мариуполь. Поэтому хочет сравнять с землей завод "Азовсталь", где держат оборону украинские бойцы, сбросив с воздуха 3-тонные "сюрпризы".

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, перехватившая телефонный разговор россиян.

"Оккупантов не сдерживает даже то, что на заводе нашли убежище мирные жители города", - отметили в СБУ.

"Ждем тут "сюрпризы" от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", - говорит жене ростовский командир взвода захватчиков, который находится в четырех километрах от "Азовстали".

На вопрос о судьбе мирного населения захватчик отвечает: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...".

"Так что у нас только один путь сохранить нашу страну – победить!", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, по информации полиции, в Мариуполе на "Азовстале" прячутся сотни гражданских, в том числе женщины и дети. Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам организовать эвакуацию из города для гражданских и раненых и погибших бойцов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия планировала вторжение в Беларусь, чтобы подавить протесты после фальсификаций выборов, - украинская разведкаРоSSия планировала вторжение в Беларусь, чтобы подавить протесты после фальсификаций выборов, - украинская разведка
Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"
РоSSияне третий день не дают согласования на гумкоридоры для эвакуации, - ВерещукРоSSияне третий день не дают согласования на гумкоридоры для эвакуации, - Верещук
РоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский экспертРоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский эксперт
РоSSия начала битву за Донбасс: актуальная карта наступления на фронтахРоSSия начала битву за Донбасс: актуальная карта наступления на фронтах
Париж готов поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSииПариж готов поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии
РоSSия милитаризирует украинских детей в ОРДЛО, - ДенисоваРоSSия милитаризирует украинских детей в ОРДЛО, - Денисова
РоSSия не разрешит провести эвакуацию из Мариуполя. Не надо иллюзий, - ПодолякРоSSия не разрешит провести эвакуацию из Мариуполя. Не надо иллюзий, - Подоляк
РоSSия учится на своих ошибках на севере Украины — минобороны СШАРоSSия учится на своих ошибках на севере Украины — минобороны США
Одесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробностиОдесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости