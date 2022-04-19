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2022-04-19
Forbes: Переход Украины на оружие НАТО беспрецедентен и неизбежен
РоSSийская война заставляет Киев провести самый быстрый в истории переход на оружие стандартов НАТО, что делает его членство в альянсе неизбежным, информирует
Защита страны и без того сложная задача. А обороняться и при этом переходить с тяжелого вооружения роSSийского производства на новый и незнакомый арсенал западных гаубиц, бронемашин и боеприпасов по стандартам НАТО еще труднее. Чтобы выжить, нужно изменить все от тренировок до цепей поставок. И все это в разгаре боя.
Лесь Димань, ZN.ua