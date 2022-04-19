Forbes: Переход Украины на оружие НАТО беспрецедентен и неизбежен

РоSSийская война заставляет Киев провести самый быстрый в истории переход на оружие стандартов НАТО, что делает его членство в альянсе неизбежным, информирует ZN.ua.

Защита страны и без того сложная задача. А обороняться и при этом переходить с тяжелого вооружения роSSийского производства на новый и незнакомый арсенал западных гаубиц, бронемашин и боеприпасов по стандартам НАТО еще труднее. Чтобы выжить, нужно изменить все от тренировок до цепей поставок. И все это в разгаре боя.


Лесь Димань, ZN.ua

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