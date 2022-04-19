В Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - Арефьев

"Парня пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены".

В Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС и издевались над украинским пленным бойцом, - Арефьев
речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв
Фото: скріншот відео

В Запорожской области роSSийские захватчики похитили сотрудников Нацполиции и ГСЧС, а в Мелитопольскую больницу привезли пленного военного ВСУ.

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Жительница города Токмак сообщила о том, что ночью роSSийские преступники проникли в ее дом и похитили мужчину - сотрудника полиции, которого вывезли в неизвестном направлении. Также, оккупанты на блокпосту незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении инспектора группы реагирования Бердянского РВП, старшего лейтенанта полиции. А в городе Мелитополь по адресу проживания оккупанты похитили сотрудника ГСЧС и вывезли в неизвестном направлении", - рассказал Арефьев.

По его словам, в Мелитопольскую многопрофильную больницу интенсивных методов лечения под конвоем роSSийских военных доставили пленного солдата ВСУ.

"Парня пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены. Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов. После операции конвой роSSийских военных сразу отвез украинского пленника в неизвестном направлении", - добавил спикер Запорожской ОВА.

Напомним, на днях руководитель Запорожской области обнародовал список чиновников, попавших в роSSийский плен.

Вчера появилась информация, что бывшего главу Херсона, вероятно, похитили роSSийские оккупанты.

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