РоSSия планировала вторжение в Беларусь, чтобы подавить протесты после фальсификаций выборов, - украинская разведка

"Оккупация РБ планировалась под предлогом избегания втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

РоSSия планировала вторжение в Беларусь, чтобы подавить протесты после фальсификаций выборов, - украинская разведка
Фото: mil.by

РФ планировала военное вторжение в Беларусь.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси с РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов", - отметили украинские разведчики.

В ГУР говорят - одним из доказательств подготовки РоSSии к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

РоSSия планировала оккупировать РБ под предлогом избегания втягивания "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", пояснили в украинской разведке.

Напомним, 9 августа 2020 состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская – более 9%.

После закрытия избирательных участков на проспекте Независимости в Минске, а также других городах страны начали собираться протестующие. Протесты охватили не только столицу, но другие города. По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. Тогда по просьбе Лукашенко Владимир Путин создал резерв силовиков.



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