РоSSия планировала вторжение в Беларусь, чтобы подавить протесты после фальсификаций выборов, - украинская разведка

"Оккупация РБ планировалась под предлогом избегания втягивания россии "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".

РФ планировала военное вторжение в Беларусь .

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии россии к вторжению и захвату территории беларуси. После фальсификаций президентских выборов в беларуси с РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов", - отметили украинские разведчики.

В ГУР говорят - одним из доказательств подготовки РоSSии к военной агрессии против соседнего государства является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

РоSSия планировала оккупировать РБ под предлогом избегания втягивания "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", пояснили в украинской разведке.

Напомним, 9 августа 2020 состоялся первый тур президентских выборов в Беларуси. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Тихановская – более 9%.