Арестович рассказал о третьей фазе войны: чего ожидать

Советник офиса президента Алексей Арестович рассказал украинцам о третьей фазе войны, которая ждет нас в будущем.

Эксперт заверил, что вторую фазу войны, которая идет сейчас, оккупанты провалят.

"После того как россияне потратят последние оперативные резервы, они будут способны только на тактические действия. У них три выхода: становиться в оборону по все территории, которая захвачена и пытаться подкреплять ее политически - "хнр" и так далее. Второй выход - мирные переговоры или просто уходить.

Я думаю, что пойдет по мирным переговорам. Они будут пытаться договориться, обмануть нас на этих переговорам и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось. Якобы адинграницы "лднр" - это и есть то, к чему все шло. Но россиянам это не поможет", - отметил Алексей Арестович.