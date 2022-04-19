Оккупанты продолжают террор украинских поселков: мирные жители сдают участников АТО и их семьи, детали

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

РоSSийские военные начали рыть окопы возле поселка Кирилловка Запорожской области. Оккупанты также установили "Грады" на местных базах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Солдаты страны-агрессора также заняли села Любимовка и Зеленая роща Васильевского района.

В селе Басань местные жители сотрудничают с подразделениями Росгвардии, сообщая информацию об участниках АТО и их семьях. Установлено, что "полицейскими" на оккупированных территориях Запорожской области руководит полковник Нечипуренко из Ингушетии.

В Мелитополе оккупанты демонтировали мемориальную табличку со школы №4, которая была посвящена военному Евгению Кириченко. РоSSияне также используют местную молодежь для своей пропаганды – в частности, они сняли ролик, в котором два парня рассказывают, что после "освобождения" города жить стало лучше.

"Оба актера уже идентифицированы: один из них бывший выпускник 4-й школы, а второй – привезенный из РоSSии профессиональный пропагандист", – отметили в пресс-службе.

В одну из больниц Мелитополя оккупанты привезли пленного солдата ВСУ – парня пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены. Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов.

"Оккупанты активно создают в Мелитополе казачьи дружины. Одного из предателей удалось идентифицировать – это Максим Бачурин, его жена является членом местного отделения "Партии Шария", – сказано в сообщении.

Кроме того, в селе Константиновка две женщины согласились сотрудничать с оккупантами и были назначены на должности директоров школ. Одна – учительница английского Ольга Монахова возглавила школу №1, а ее сестра Анастасия Курганова – школу №3.

Жительница города Токмак сообщила о том, что ночью роSSийские преступники проникли в ее дом и похитили мужа – сотрудника полиции. Его увезли в неизвестном направлении. Также оккупант незаконно задержали старшего лейтенанта полиции и сотрудника ГСЧС.

Оккупанты также готовят провокации на Пасху. По предварительной информации, они намерены обстрелять храмы Запорожской области.


Александра Павленко, politeka.net

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