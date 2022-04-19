ГБР задокументировало преступления РоSSии в Ирпене, продолжит работу в Сумской области, - Сухачев

Следователи бюро обнаружили 13 захоронений горожан и зафиксировали использование в жилых кварталах против мирных жителей разного вида оружия.

ГБР задокументировало преступления РоSSии в Ирпене, продолжит работу в Сумской области, - Сухачев
Фото: Пресслужба ДБР

Следователи Государственного бюро расследований задокументировали преступления РоSSии в Ирпене (Киевская область). Теперь следственная группа отправилась в Сумскую область, где совместно с представителями Нацполиции продолжит фиксацию роSSийских преступлений.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

Следователи бюро осмотрели около 700 гектаров площади города (это более 10 тысяч домов и построек). Обнаружили 13 погребений жителей Ирпеня.

Также специалисты задокументировали использование в жилых кварталах против мирных жителей:

  • противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;

  • аэробалистической ракеты "Искандер-М";

  • артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.

"Преступления против человечности не имеют срока давности. Убежден, что украинские правоохранительные органы и международные уголовные инстанции не позволят РоSSии избежать ответственности за военные преступления в Украине. РоSSияне, которые сегодня трусливо отрицают свою причастность к зверствам, все равно будут отвечать перед законом", - подчеркнул глава ГБР Алексей Сухачев.

Спецгруппу по документированию преступлений РФ и Беларуси против Украины создали в Нацполиции. Она уже завершила оперативно-следственные действия в городе Ирпень.

В НПУ заявили, что возбудили 7,5 тысячи уголовных производств по преступлениям войск РФ.

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