В районе интенсивных боев украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС роSSийской федерации из города Томск. Ранее подразделения этой воинской части неоднократно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", информирует Апостроф .

Речь идет об уничтожении бронегруппы одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС роSSийской федерации, г. Томск.

"Во время боя с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", - сказано в сообщении.