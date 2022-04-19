Украинские десантники уничтожили "элитную" бронегруппу из Томска: фото

В районе интенсивных боев украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС роSSийской федерации из города Томск. Ранее подразделения этой воинской части неоднократно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ", информирует Апостроф.

Речь идет об уничтожении бронегруппы одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС роSSийской федерации, г. Томск.

"Во время боя с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", - сказано в сообщении.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"
Оккупанты уничтожили краеведческий музей в МариуполеОккупанты уничтожили краеведческий музей в Мариуполе
Культ войны добрался и сюда: сети шокировало фото Z-пасок в РоSSииКульт войны добрался и сюда: сети шокировало фото Z-пасок в РоSSии
В Мукачево снесли советский обелиск: фото и видеоВ Мукачево снесли советский обелиск: фото и видео
Иностранный "фотограф" снимал военные позиции на Одесчине: что известноИностранный "фотограф" снимал военные позиции на Одесчине: что известно
Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"
"Азов" показал фото детей в бункере "Азовстали" и просит мир организовать их эвакуацию"Азов" показал фото детей в бункере "Азовстали" и просит мир организовать их эвакуацию
Оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видеоОккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видео
Русские нацисты под Николаевом хотели казнить 30 заложников: их спасли украинские десантникиРусские нацисты под Николаевом хотели казнить 30 заложников: их спасли украинские десантники
Защитники Украины вернули 10-летней девочке телефон, украденный роSSийскими орками: фотоЗащитники Украины вернули 10-летней девочке телефон, украденный роSSийскими орками: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости