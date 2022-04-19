Украинские защитники над Одессой сбили роSSийский БПЛА "Орлан-10"

Над Одессой зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили очередной беспилотник РФ , сообщает служба связей с общественностью Воздушного командования " Юг .

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", - говорится в сообщении.

Отметим, что Одесская область сегодня не подвергалась ударам, однако на Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток подвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары.