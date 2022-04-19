Оккупанты уничтожили краеведческий музей в Мариуполе

Что из экспонатов удалось спасти - пока неизвестно.

Оккупанты уничтожили краеведческий музей в Мариуполе
Фото: wikipedia

В результате постоянных обстрелов оккупантов в Мариупольском краеведческом музее произошел пожар. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмме канале.

«Только что звонил по телефону Иван Георгиевич Джуха (историк, - Ред.). Сгорел краеведческий музей в Мариуполе, где хранилось наше наследие. Что удалось спасти, неизвестно», — говорится в сообщении.

Мариупольский краеведческий музей был открыт в 1920 году. У него было семь экспозиционных залов и научная библиотека, фонд которой составил 17 тысяч книг. Общий фонд музея насчитывал более 53 тысяч экспонатов, в том числе вещественные, изобразительные, письменные (рукописные и печатные), нумизматические, археологические, фотодокументальные, природные и другие. Среди них особую ценность представляют грамота Екатерины II христианам-грекам, выведенным из Крымского ханства в 1778–1780 годах и поселенным в Северном Приазовье, плащаница 1760 года, Евангелие 1811 года.

Основу археологической коллекции составляли материалы уникальных памятников – Амвросиевской стоянки, Мариупольского могильника эпохи неолита, коллекция каменных статуй («каменных баб») древних и средневековых кочевников.

Напомним, войска РФ разрушили в Украине уже 200 объектов культурного наследия.

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