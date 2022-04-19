Культ войны добрался и сюда: сети шокировало фото Z-пасок в РоSSии
В сети опубликовали фото пасок, "украшенных" рашистским символом войны - "Z".
Снимок разместили в одном из Twitter-аккаунтов, информирует
Отмечается, что такой пасхальный хлеб испекли и продают в магазине "Чайка", города Шадринск, Курганской области.
Подписчиков страницы такие фото шокировали.
"Они и Иисуса бы распяли. Культ войны, смерти и унижения. Все к ним вернётся", - написал один из комментаторов.
Другие читатели отмечают, что такие поступки происходят, вероятно, по инициативе собственников предприятия: "И их ведь, скорее всего, даже никто не заставлял, по собственной инициативе... я уже представляю, насколько кринжометр будет зашкаливать на 9 мая".
"Чо сразу не в виде бомб?", - удивляются третьи, добавив, что на территории РоSSии в этом году Христос не воскреснет.