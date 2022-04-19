В Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры: главная цель россиян не изменилась

В Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры: главная цель россиян не изменилась

При этом Мариуполь был разрушен роSSийскими оккупантами на 95%, но взять его полностью у рашистов, к счастью, не получается.

РоSSийские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Захватчики страны-террористки россии проникают в уцелевшие в результате атак квартиры. Из жилищ мариупольцев выносят уцелевшее имущество. Главная цель россиян не изменилась – бытовая техника. Впоследствии все украденное вывозят в россию.

"Ничего нового для россиян — кражи и подлость", — написал советник мэра Мариуполя.

По его словам, к новой волне мародерства привела ротация роSSийских военных и наемников с ОРДЛО. Представитель горсовета отметил: россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.

При этом Мариуполь был разрушен роSSийскими оккупантами на 95%, но взять его полностью у рашистов, к счастью, не получается.


Александра Павленко, politeka.net

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