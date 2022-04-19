"Бросают тень на наши усилия": президент Турции рассказал, что затормозило переговоры Украины и рф

Реджип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах украинской и роSSийской делегаций

Мирные переговоры между Украиной и Россией затормозились, но Анкара продолжит прикладывать усилия для достижения "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - сказал он.

Путин, Эрдоган

Тем не менее Эрдоган уверен, что мирное решение путем диалога можно найти.

"Достижение перемирия, а затем крепкого мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", - добавил турецкий лидер.

Отметим, ранее представитель украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявлял, что события в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах под Киевом, очень повлияли на эмоциональный фон переговоров. Особенно после кадров из Бучи, которые облетели весь мир, и на которых показали жуткие преступления роSSийской армии.

переговоры между Украиной и РФ


Галина Струс, politeka.net

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