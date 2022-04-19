В Мукачево снесли советский обелиск: фото и видео

Утром во вторник, 19 апреля, в центре Мукачево демонтировали советский обелиск.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета, информирует Апостроф .

Обелиск демонтировали в рамках выполнения решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства".

Как напомнили в горсовете, в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос: 76% мукачевцев высказались за перенос захоронений погибших из центральной части города Мукачево на центральное кладбище города. Работы по перезахоронению начнутся уже на следующей неделе.

Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине.