В Мукачево снесли советский обелиск: фото и видео

Утром во вторник, 19 апреля, в центре Мукачево демонтировали советский обелиск.

Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского городского совета, информирует Апостроф.

Обелиск демонтировали в рамках выполнения решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства".

Как напомнили в горсовете, в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос: 76% мукачевцев высказались за перенос захоронений погибших из центральной части города Мукачево на центральное кладбище города. Работы по перезахоронению начнутся уже на следующей неделе.


Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменных глыбы с крестом посередине.


Лена Руденко, Апостроф

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