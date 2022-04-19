В Ирпене следователи ГБР зафиксировали 13 захоронений местных жителей

Следователи ГБР задокументировали преступления, совершенные в Ирпене роSSийским врагом, информирует ZN.ua.

В Ирпене следователи ГБР зафиксировали 13 захоронений местных жителей
© КГГА, Алексей Самсонов

Следователи Госбюро расследований задокументировали преступления роSSийских оккупантов в Ирпене Киевской области. После чего глава ГБР Алексей Сухачев сообщил, что в городе обнаружили 13 захоронений.

«Ни одно преступление не останется безнаказанным. Сегодня никто в мире, кроме самих виновников трагедии, не сомневается в том, что людоедские поступки в Ирпене, Буче и других городах Украины совершили именно роSSийские военные. Но кроме политического, морального осуждения должна быть и жесткая юридическая оценка», – процитировали Сухачева в пресс-службе ДБР.

Следователи Госбюро в Киевской области проверили около 700 гектаров площади города. Это более 10 тысяч домов и построек. Большинство из них это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов. Там расположены только школы, больницы, детские сады.

Следователи обнаружили неопровержимые доказательства преступлений против человечности, которые русский враг совершал в Ирпене. В частности это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения.

Кроме того, следователи обнаружили большое количество вражеского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности.

Среди прочего, правоохранители также обнаружили 13 захоронений горожан. Следователи задокументировали использование в жилых кварталах против мирных жителей:

  • противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО Град воспалительного действия;
  • аэробалистической ракеты "Искандер-М";
  • артиллерийских шрапнельных снарядов, снаряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.

Следователи ГБР после Ирпеня уже отправились в Сумскую область, где продолжат документировать доказательства преступлений, совершенных врагом.

«Преступления против человечности не имеют срока давности. Убежден, что украинские правоохранительные органы и международные уголовные инстанции не позволят РоSSии избежать ответственности за военные преступления в Украине. РоSSияне, которые сегодня трусливо отрицают свою причастность к зверствам, все равно будут отвечать перед законом», - подчеркнул Алексей Сухачев.

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