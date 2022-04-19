Над Одессой уничтожили еще один вражеский беспилотник, - ВК "Юг"

Он в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры города.

Бойцы зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили 19 апреля вражеский БПЛА "Орлан-10".

Об этом сообщили в службе связей с общественностью воздушного командования "Юг".

Беспилотник с утра пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы. Впрочем, его "спецоперацию" прервали украинские защитники.

Напомним, над Одессой ВСУ сбили "Орлан-10" еще и 15 апреля. А вчера такой же летательный аппарат обезвредили над областью.