Шесть миллионов украинцев не имеют постоянного доступа к питьевой воде из-за войны.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ в Украине.

Более месяца боевых действий в Украине привело к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 миллиона человек остались с ограниченным доступом к воде, говорится в сообщении.

"В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", - пишет ЮНИСЕФ.

Как сообщалось ранее, катастрофическая ситуация с водой остается в окруженном россиянами Мариуполе. Так же как с едой, теплом, медикаментами – в городе гуманитарная катастрофа.

Также в результате боевых действий поврежден водовод Днепр – Николаев, которым поставляют воду из реки Днепр в Николаев. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Снабжение воды в Николаев организовали также соседние области.