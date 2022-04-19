Шесть миллионов украинцев не имеют постоянного доступа к питьевой воде из-за войны

Из-за боевых действий разрушены сети водоснабжения и электрические сети.

Шесть миллионов украинцев не имеют постоянного доступа к питьевой воде из-за войны
Миколаїв
Фото: novosti-n.org

Шесть миллионов украинцев не имеют постоянного доступа к питьевой воде из-за войны.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ в Украине.

Более месяца боевых действий в Украине привело к разрушению сетей водоснабжения и электрических сетей, в результате чего более 4,6 миллиона человек остались с ограниченным доступом к воде, говорится в сообщении.

"В общей сложности более 6 млн человек в Украине ежедневно борются, чтобы иметь питьевую воду, которая является одной из важнейших потребностей человека", - пишет ЮНИСЕФ.

Как сообщалось ранее, катастрофическая ситуация с водой остается в окруженном россиянами Мариуполе. Так же как с едой, теплом, медикаментами – в городе гуманитарная катастрофа.

Также в результате боевых действий поврежден водовод Днепр – Николаев, которым поставляют воду из реки Днепр в Николаев. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Снабжение воды в Николаев организовали также соседние области.

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