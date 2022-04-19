«Управление районами должно перейти под контроль военных районных администраций» – председатель профильного подкомитета ВРУ

В условиях войны принятие решений должно быть централизованным на всех уровнях, а управление районами должно перейти под контроль военных районных администраций безо всякой политики на местах, считает председатель подкомитета Верховной Рады по админтерустрою Виталий Безгин.

Как известно, перед войной в ходе децентрализации шла дискуссия о том, что райсоветы не нужны.

«С точки зрения функций управления райсоветом, то если он был минимизирован в мирное время, то сейчас его просто нет, — рассказывает Безгин в интервью Ирины Федоров для ZN.UA — Мы приняли законопроект №7153 (он, к сожалению, еще не подписан ), согласно которому все управление переходит в военные районные администрации».

По мнению депутата, больше полномочий должны получить ВА и главы громад.

«И когда мы говорим о главах громад, то имеем в виду всю территорию Украины, а не только те области, где продолжаются боевые действия», - сказал он.

По словам Безгина, сейчас нет места для политических дискуссий или ожидания кворума на сессии по решению вопроса, а у местного руководства должна быть персональная ответственность. Главы на западе Украины должны решать вопросы с переселенцами, оперативно направлять средства на вооруженные силы Украины.

«Исключением стали только областные советы. Облсоветы функционируют и не передают свои полномочия ВА до момента (и пусть никогда такого не происходит) окружения областного центра. Это было обусловлено ситуацией в Херсонской области. Там депутаты облсовета не дали провозгласить ХНР и приняли жесткие проукраинские решения. Но мы понимаем, что люди себя физически подвергают опасности, и здесь лучше, чтобы все полномочия были у ВА», - подчеркнул народный избранник.