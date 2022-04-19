В Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизации

В Украине вступили в силу изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Таким образом был расширен перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

В Украине расширили список мужчин, которым предоставляется отсрочка от мобилизации

В случае еще одной волны мобилизации, отсрочку от службы получат:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
  • педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

При принятии законопроекта его авторы исходили из того, что в Украине в результате боевых действий и обстрелов роSSийских оккупантов повреждено большое количество домов, предприятий, заводов, объектов инфраструктуры, мостов, и для их восстановления нужны специалисты. Те, кто получил отсрочку, первыми будут привлечены к восстановлению украинской экономики после завершения войны.

Известно, что сейчас в Украине продолжается вторая волна мобилизации, под которую подпали резервисты, не попавшие в первую волну. В основном это военнослужащие, которые уже имели боевой опыт до 2014 года. Следующие на очереди - военнослужащие, входящие в мобилизационный резерв (выпускники университетов, которые прошли военную кафедру и имеют звание офицера запаса).

Ранее сообщалось, куда украинские мужчины могут уехать за границу, несмотря на мобилизацию.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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