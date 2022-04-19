В Мариуполе оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и бьют по жилому сектору

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе войска РФ не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и обстреливают жилищный сектор.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды. При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов." С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов", - подчеркнул Андрющенко в Telegram .

По его словам, в связи с началом наступления на востоке наблюдается тенденция ротации войск РФ на наемников из так называемой "ДНР".

"С этим возникла новая волна мародерства со стороны роSSийских военных. Они массово вскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – кражи и подлость", – добавил Андрющенко.

На территории завода "Азовсталь", вокруг которого ведутся ожесточенные бои в заблокированном Мариуполе, находится большое количество гражданских.