В Мариуполе оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и бьют по жилому сектору

Войска РФ продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов, информирует ZN.ua.

В Мариуполе оккупанты не только сбрасывают бомбы на
© Facebook/ Азов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе войска РФ не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и обстреливают жилищный сектор.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды. При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов." С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "приманки" для украинских снайперов", - подчеркнул Андрющенко в Telegram.

По его словам, в связи с началом наступления на востоке наблюдается тенденция ротации войск РФ на наемников из так называемой "ДНР".

"С этим возникла новая волна мародерства со стороны роSSийских военных. Они массово вскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество – преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – кражи и подлость", – добавил Андрющенко.

На территории завода "Азовсталь", вокруг которого ведутся ожесточенные бои в заблокированном Мариуполе, находится большое количество гражданских.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты дважды пытались пойти в наступление под Авдеевкой, продолжаются обстрелы населенных пунктовОккупанты дважды пытались пойти в наступление под Авдеевкой, продолжаются обстрелы населенных пунктов
Оккупанты почти полностью разрушили Кременную и еще 12 домов Луганской области - Гайдай
В Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрадыВ Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрады
Оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видеоОккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видео
Командир "Азова" призвал предотвратить новую трагедию в Мариуполе: на кону жизни сотен мирных гражданКомандир "Азова" призвал предотвратить новую трагедию в Мариуполе: на кону жизни сотен мирных граждан
Наступление РФ: Байден и Макрон собирают лидеров Британии, Канады, Италии и не толькоНаступление РФ: Байден и Макрон собирают лидеров Британии, Канады, Италии и не только
Оккупанты накануне Пасхальных праздников активизируют деятельность ДРГ, – ЕнинОккупанты накануне Пасхальных праздников активизируют деятельность ДРГ, – Енин
Оккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреляОккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреля
Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследияОккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия
В Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССРВ Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССР
Последние новости
Подгружаем последние новости