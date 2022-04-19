Оккупанты дважды пытались пойти в наступление под Авдеевкой, продолжаются обстрелы населенных пунктов
Глава Донецкой ОВА заявил, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая, информирует
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты продолжают вести непрерывные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.
"Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление - обе попытки остановили Вооруженные силы Украины. В результате артобстрелов погиб один гражданский, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод", - отметил Кириленко в
В Очеретинской громаде несколько сел остались без электричества.
Оккупанты продолжают обстреливать Марьинскую и Торецкую громады.
В Торецке идет эвакуация гражданских.
"Ситуация на фронте сложная, но контролируемая", - добавил глава ОВА.