Оккупанты дважды пытались пойти в наступление под Авдеевкой, продолжаются обстрелы населенных пунктов

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты продолжают вести непрерывные обстрелы на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

"Вблизи Авдеевки россияне дважды попытались пойти в наступление - обе попытки остановили Вооруженные силы Украины. В результате артобстрелов погиб один гражданский, повреждены несколько жилых домов, перебит газопровод", - отметил Кириленко в Telegram.

В Очеретинской громаде несколько сел остались без электричества.

Оккупанты продолжают обстреливать Марьинскую и Торецкую громады.

В Торецке идет эвакуация гражданских.

"Ситуация на фронте сложная, но контролируемая", - добавил глава ОВА.