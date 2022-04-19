РоSSияне третий день не дают согласования на гумкоридоры для эвакуации, - Верещук

Сегодня, 19 апреля, гуманитарные коридоры для эвакуации граждан с мест, где начинаются боевые действия, не будут работать.

Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе", – написала она в Telegram-канале.

Она также сообщила, что россияне отказываются предоставить коридор для выхода граждан из Мариуполя в направлении Бердянска.

В настоящее время продолжаются переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.

Напомним, вчера секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев, находящихся в местах, где начинаются боевые действия, немедленно покинуть эти территории.

Верещук также обратилась к военно-политическому руководству РоSSии из-за обострения ситуации в Мариуполе. Она призвала сделать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских. На территории завода "Азовсталь" в настоящее время находятся многие люди, в том числе женщины и дети. В общей сложности известно, что в городе остается около 100 тыс. человек. Мариуполь находится в оккупации русских войск с начала марта.

16 апреля президент Владимир Зеленский дал интервью украинским онлайн-медиа. Он отметил, что переговоры с РФ продолжаются, однако доверия к роSSийским переговорщикам нет. Президент рассказал, что были переговоры, в частности о гуманитарном коридоре для Мариуполя. Посредником выступал лично президент Турции Реджеп Эрдоган.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне не позволят любой стране провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей оккупированного Мариуполя.