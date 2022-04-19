Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля

В Украине уже 55-й день идет полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 19 апреля составляют 20 800 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 20 800 человек
  • танков - 802 ед,
  • боевых бронированных машин - 2 063 ед,
  • артиллерийских систем – 386 ед,
  • РСЗО - 132 ед,
  • средств ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 169 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1 495 ед,
  • корабли/катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед,
  • специальной техники – 27 ед,
  • пусковых установок - 4 ед.

Данные уточняются.


Лена Руденко, Апостроф

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