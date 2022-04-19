Оккупантов убивают сотнями: сводка Генштаба ВСУ о потерях РФ на 19 апреля

В Украине уже 55-й день идет полномасштабная война с роSSийскими оккупантами. Потери РФ в живой силе по состоянию на утро 19 апреля составляют 20 800 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

личного состава - около 20 800 человек

танков - 802 ед,

боевых бронированных машин - 2 063 ед,

артиллерийских систем – 386 ед,

РСЗО - 132 ед,

средств ПВО - 67 ед,

самолетов – 169 ед,

вертолетов – 150 ед,

автомобильной техники - 1 495 ед,

корабли/катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед,

специальной техники – 27 ед,

пусковых установок - 4 ед.

Данные уточняются.