Войска РФ обстреляли "Градами" район Кривого Рога
Разрушены дома, жертв нет.
Ночью 19 апреля роSSийские войска массово обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.
"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение домов. Людей не зацепило," - написал Резниченко.
Вилкул отметил, что под огонь попали населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.
Резниченко также сообщил, что по состоянию на утро "все нормально". Он призвал людей выходить на работу и продолжать работу на победу.
Напомним, накануне РоSSия обстреляла Очаков кассетными боеприпасами.