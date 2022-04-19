Войска РФ обстреляли "Градами" район Кривого Рога

Разрушены дома, жертв нет.

Войска РФ обстреляли "Градами" район Кривого Рога
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

Ночью 19 апреля роSSийские войска массово обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области. Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.

"Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушение домов. Людей не зацепило," - написал Резниченко.

Вилкул отметил, что под огонь попали населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие.

Резниченко также сообщил, что по состоянию на утро "все нормально". Он призвал людей выходить на работу и продолжать работу на победу.

Напомним, накануне РоSSия обстреляла Очаков кассетными боеприпасами.

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