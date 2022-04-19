ВСУ накрыли оккупантов артиллерией, уничтожена вражеская техника: зрелищное видео

РоSSийские оккупанты продолжают нести потери на войне против Украины.

Украинские воины разгромили большое количество техники роSSийских оккупантов. Уничтожены артилерийские системы, военные грузовики, танки и установка РЭБ.

Удачную охоту ВСУ на оккупантов показали на зрелищном видео, которое было опубликовано в сети.

"Уничтожение роSSийских войск артиллерией ВСУ. Большое количество роSSийской техники: САУ 2С3 "Акация", БМ 21 РСЗО "Град", РЭБ, грузовики Уралы военные и другие уничтожены артиллерией ВСУ с аэроразведкой и корректировкой", - подписали видео.

На видео аэроразведка показывает, где рашисты попрятали свою технику. После корректировки огня ее уничтожают украинские артиллеристы. На месте техники, на которой путинская армия вторглась в Украину, чтобы убивать украинцев - сгоревшие кучи металлолома.