Оккупанты почти полностью разрушили Кременную и еще 12 домов Луганской области - Гайдай

Наступательные действия оккупантов сопровождаются полным уничтожением украинских городов на их пути, информирует ZN.ua .

"На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились – разрушены еще шесть домов, по области – 12" – говорится в сообщении Гайдая.

В результате прямого попадания снарядов врага, несколько зданий снесены до основания, другие охватило пламя. Пожар удалось ликвидировать. В Рубежном оккупанты попали в многоэтажку, где находился житель одной из квартир, к счастью, мужчину удалось спасти.

На обстрелах городов, русские военные не остановились, в близи Северодонецка обстреляли автомобиль гражданских. Пассажиров удалось спасти благодаря храбрым действиям украинских спасателей.

За минувшие сутки, ВСУ на территории Луганщины и Донбасса отбили 7 атак врага и уничтожили большое количество вражеской техники.