Оккупанты почти полностью разрушили Кременную и еще 12 домов Луганской области - Гайдай

Наступательные действия оккупантов сопровождаются полным уничтожением украинских городов на их пути, информирует ZN.ua.

"На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились – разрушены еще шесть домов, по области – 12" – говорится в сообщении Гайдая.

В результате прямого попадания снарядов врага, несколько зданий снесены до основания, другие охватило пламя. Пожар удалось ликвидировать. В Рубежном оккупанты попали в многоэтажку, где находился житель одной из квартир, к счастью, мужчину удалось спасти.

На обстрелах городов, русские военные не остановились, в близи Северодонецка обстреляли автомобиль гражданских. Пассажиров удалось спасти благодаря храбрым действиям украинских спасателей.

За минувшие сутки, ВСУ на территории Луганщины и Донбасса отбили 7 атак врага и уничтожили большое количество вражеской техники.


Дарья Кепова, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрадыВ Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрады
В Одесской области войска РФ возобновили воздушную разведкуВ Одесской области войска РФ возобновили воздушную разведку
Оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видеоОккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видео
В суд передали дело настоятеля храма МП в Житомирской области за коллаборационизмВ суд передали дело настоятеля храма МП в Житомирской области за коллаборационизм
В Запорожской области зафиксировали уже 155 фактов похищения мирных жителей оккупантамиВ Запорожской области зафиксировали уже 155 фактов похищения мирных жителей оккупантами
Оккупанты накануне Пасхальных праздников активизируют деятельность ДРГ, – ЕнинОккупанты накануне Пасхальных праздников активизируют деятельность ДРГ, – Енин
Оккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреляОккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреля
Гайдай объяснил, почему ВСУ отошли из КременнойГайдай объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной
Оккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследияОккупанты уже разрушили и повредили 200 объектов культурного наследия
В Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССРВ Геническе оккупанты установили памятник Ленину и вывесили флаг СССР
Последние новости
Подгружаем последние новости