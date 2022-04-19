"Азов" показал фото детей в бункере "Азовстали" и просит мир организовать их эвакуацию

На заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских людей, среди них много детей, женщин, пожилых людей.

"Азов" показал фото детей в бункере "Азовстали" и просит мир организовать их эвакуацию
Фото: АЗОВ

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских и раненых и погибших бойцов.

Об этом сообщает полк "Азов".

«Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями», – заявил Денис Прокопенко.

«Азов» также опубликовал видео с гражданскими людьми и детьми, скрывающимися от роSSийских захватчиков на территории завода «Азовсталь».

«Прямо сейчас на заводе «Азовсталь» находятся сотни гражданских людей, среди них много детей, женщин, пожилых и семей защитников Мариуполя. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город, они нашли единственное возможное убежище. РоSSийские оккупанты сознательно сбрасывают сюда авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе – с кораблей», – отметил командир полка «Азов».

Фото: АЗОВ
Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся многие гражданские, в том числе женщины и дети. В общей сложности в городе остается около 100 тыс. человек, заявил ранее руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин.

В понедельник, 18 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, ныне с "Азовом" защищающей окруженный Мариуполь, майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, призвав понтифика помочь с эвакуацией жителей города и "спасти их от рук сатаны".

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