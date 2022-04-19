"Азов" показал фото детей в бункере "Азовстали" и просит мир организовать их эвакуацию

На заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских людей, среди них много детей, женщин, пожилых людей.

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских и раненых и погибших бойцов.

Об этом сообщает полк "Азов".

«Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями», – заявил Денис Прокопенко.

«Азов» также опубликовал видео с гражданскими людьми и детьми, скрывающимися от роSSийских захватчиков на территории завода «Азовсталь».

«Прямо сейчас на заводе «Азовсталь» находятся сотни гражданских людей, среди них много детей, женщин, пожилых и семей защитников Мариуполя. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город, они нашли единственное возможное убежище. РоSSийские оккупанты сознательно сбрасывают сюда авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе – с кораблей», – отметил командир полка «Азов».

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

Фото: АЗОВ

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся многие гражданские, в том числе женщины и дети. В общей сложности в городе остается около 100 тыс. человек, заявил ранее руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин.

В понедельник, 18 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, ныне с "Азовом" защищающей окруженный Мариуполь, майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, призвав понтифика помочь с эвакуацией жителей города и "спасти их от рук сатаны".