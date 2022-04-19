Хорошо горят: ВСУ показали видео новых ударов по вражеской технике

В сети показали, как 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского ликвидирует роSSийскую военную технику, информирует Апостроф.

Видео опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

Военные обнаружили вражескую технику посреди леса и нанесли удар по ней.

На кадрах беспилотника показан момент нанесения удара и результат работы 30 ОМБр.

В бригаде не уточняют, какая именно техника была ликвидирована. Очевидно, что это было два грузовых автомобиля.

"Будем гнать врагов со своей земли!" – говорится в сообщении бригады.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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