Хорошо горят: ВСУ показали видео новых ударов по вражеской технике

В сети показали, как 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского ликвидирует роSSийскую военную технику, информирует Апостроф .

Видео опубликовано на ее странице в соцсети Facebook.

Военные обнаружили вражескую технику посреди леса и нанесли удар по ней.

На кадрах беспилотника показан момент нанесения удара и результат работы 30 ОМБр.

В бригаде не уточняют, какая именно техника была ликвидирована. Очевидно, что это было два грузовых автомобиля.

"Будем гнать врагов со своей земли!" – говорится в сообщении бригады.